تعاون بين «مواصلات الإمارات» و«إمداد»

المصدر: دبي –البيان

جددت كل من مواصلات الإمارات وشركة «إمداد»، تعاقدهما لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح الشاملة لصالح أسطول ومعدات الشركة، وتشمل عمليات الصيانة وإدارة الورش.

وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة ابتداءً من يناير 2019، فعلى هامش معرض «FM Expo» المختص بإدارة المرافق المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدبي، وقع العقد كل من محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وجمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لـشركة «إمداد»، وذلك بحضور كل من عبدالله الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات، وعامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية، وعبيد المحيربي مدير مركز الإمارات للخدمات الفنية بمواصلات الإمارات.

جاهزية

وأشار الجرمن إلى أن مواصلات الإمارات بكوادرها وإمكاناتها على أتم الجاهزية لأداء المهام المنوطة بتشغيل العقد وتقديم الخدمة لصالح ما يربو على 300 مركبة ومعدة وآلية تملكها شركة إمداد، مع مواصلة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمستوى المتميز في الخدمة المقدمة وبما يدعم أهداف الشركة ويساند جهودها المبذولة على الصعد البيئية والتنموية المختلفة.

ولفت مدير عام مواصلات الإمارات أن قاعدة عملاء المؤسسة في قطاع الخدمات الفنية باتت تضم طيفاً واسعاً من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وقال جمال لوتاه: «تعكس الاتفاقية التزامنا الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير الجودة».