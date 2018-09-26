«الإمارات لمتلازمة داون» تطلق «معاً لتحرير القدرات الكامنة»

المصدر: دبي - وام

تطلق جمعية الإمارات لمتلازمة داون بدبي حملة بعنوان «معاً لتحرير القدرات الكامنة»، بمناسبة شهر التوعية بمتلازمة داون الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام.

وبهذه المناسبة أشادت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون بالرعاية التي توليها القيادة الحكيمة لأصحاب الهمم على كافة الصعد والمستويات، وبالسياسة الوطنية لأصحاب الهمم.

وأضافت، إن برنامج الحملة يضم مجموعة من ورش العمل التخصصية المتنوعة التي تشمل الخدمات المقدمة في مرحلة التدخل المبكر التي تستهدف أولياء الأمور والمختصين في هذا المجال والاستشارات الطبية المجانية التخصصية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بذوي متلازمة داون أنفسهم إلى جانب عقد ورشة عمل تفاعلية هي الأولى من نوعها تقام بالتعاون مع مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال عن اضطرابات التنفس أثناء النوم عند ذوي متلازمة داون.

من جانبها، قالت نوال الحاج ناصر نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن الجمعية تسعى بصورة مستمرة إلى التواصل مع القطاعين العام والخاص، بهدف تمكين ودمج ذوي متلازمة داون، منوهة بأنه سيتم في هذا الإطار تقديم برنامج تدريب نوعي لمجموعة من ذوي متلازمة داون في شركة «جايما» للصناعات الغذائية تمهيداً لتوظيفهم.