بلدية العين تسجل بيانات 234 حيواناً أليفاً ومشتريها

المصدر: ■ العين - داوود محمد

سجلت بلدية مدينة العين 234 حيواناً أليفاً، ممثلة بوحدة الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة، وذلك بالتعاون مع محال بيع الحيوانات الأليفة بالمدينة والبالغ عددها 37 محلاً، حيث سجلت بيانات الحيوانات المباعة، إضافة إلى بيانات المشترين بحيث يتم ضمها إلى قاعدة البيانات الخاصة بالوحدة، والتي تحصر بدورها معلومات الحيوانات الأليفة وأصحابها، بما يسهل الإعلان عن الحيوانات التي فقدت والتي وجدت من خلال تتبع بياناته. وأكد حسن الكعبي رئيس قسم المسالخ العامة، أن بلدية مدينة العين تشرف كذلك على محال بيع أغذية الحيوانات الأليفة وطيور الزينة من خلال الرقابة المستمرة عليها، حيث تعمل على التأكد من البطاقة التعريفية لأغذية الحيوانات الأليفة وطيور الزينة.