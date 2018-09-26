دبي تطرح مناقصة محطة هيدروجينية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

طلبت هيئة كهرباء ومياه دبي من شركات المقاولات المعنية تقديم عروضها في موعد لا يتجاوز 17 أكتوبر المقبل، لإنشاء محطة هيدروجينية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق ما ذكرته مجلة ميد. وأضافت المجلة أن المشروع يخدم استراتيجية الهيئة لتطوير التقنيات الهيدروجينية.وكانت الهيئة وشركة سيمنز الألمانية قد وقّعتا مذكرة تفاهم لتطوير مشروع نموذجي لمحطة هيدروجينية في المجمع، بهدف إنتاج هيدروجين يستخدم الطاقة المتجددة من مجمع الطاقة الشمسية، وتخزين الغاز ثم إعادة توزيعه، لاستخدامات أخرى.