الإمارات تدعم حملة الأمم المتحدة للمرأة لتحقيق المساواة

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

شاركت دولة الإمارات في دعم الحملة العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تسعى إلى حث الرجال على تأييد الحملة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار أطفأ برج خليفة نصف أنواره ابتداءً من الساعة الثامنة من مساء أمس بالمشاركة مع عدد من المباني العالمية الشاهقة تضامناً مع هذه الحملة للتعبير عن أهمية النصف الآخر من المجتمع.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في "تويتر" صورة لبرج خليفة وقد أطفأ نصف أنواره، وعلق عليها قائلاً: "تماشياً مع توجيهات أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعمة لتمكين المرأة على مختلف المستويات، برج خليفة يطفئ نصف أنواره في تعبير رمزي على القوة المهدورة جراء عدم تمكين المرأة .

وذلك ضمن مشاركة الإمارات في حملة #HeforShe⁠ ⁠ العالمية". وتعد دولة الإمارات داعماً قوياً لهذه المبادرة العالمية التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الحملة التضامنية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك خلال سبتمبر 2014 دعماً لهذه المبادرة.

اهتمام

وأكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن المرأة تحظى بالاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة للدولة وبالدعم المتواصل من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت إن الإمارات أدركت منذ زمن بعيد أنه لا يمكن إحراز تقدم إلا عندما يتم تعليم وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها والقيام بواجبها الطبيعي في كافة مجالات وميادين العمل. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء اعتمد قراراً هذا العام بمساواة المرأة بالرجل من حيث الحقوق والواجبات ومشاركتها الكاملة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة أعلنت في مؤتمر قمة التوازن بين الجنسين في ديسمبر من العام الماضي أن المرأة بدولة الإمارات حققت التوازن بين الجنسين وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال التواجد الفاعل في كافة قطاعات العمل.

وأكدت أن الدولة تدعم الحملة لتحقيق المساواة المنشودة بين الجنسين بما يتسق مع رؤية «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

دعم

من جانبها أكدت الدكتورة موزة الشحي، المديرة التنفيذية لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، أن المكتب يشارك بقوة في الحملة العالمية التي تقوم بها الهيئة لتحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة أن دولة الإمارات تعتبر رائدة في تمكين المرأة وقد قطعت بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الإماراتية والمرأة في كل مكان خطوات واسعة نحو تحقيق المساواة.

ومن المقرر أن تقوم الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وكذلك الممثلة الناشطة آن هاثاوي سفيرة النوايا الحسنة العالمية للنساء في الأمم المتحدة، والممثل الناشط وينستون ديوك، بإطلاق دعوة عالمية للعمل من أجل المساواة بين الجنسين خلال القمة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.

وإيذاناً بانطلاق القمة تم إطلاق حملة HeForShe وتشارك معالم معمارية رئيسية على مستوى العالم منها برج خليفة ومبنى إمباير ستايت بنيويورك وبرج بلومبرغ ومبنى ميامي في هذه الحملة، حيث قامت جميع هذه المباني بإطفاء نصف أضوائها الليلة الماضية ابتداءً من الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات للتعبير عن القوة الكبيرة التي يفقدها العالم عندما يستثني من المجتمع نصف سكانه من النساء.