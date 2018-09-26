«ساعد» تعرض أحدث تطبيقاتها في مؤتمر «سلامة الطرق والمرور»

عرضت شركة ساعد للأنظمة المرورية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لسلامة الطرق والمرور، أبرز حلولها وأنظمتها وتطبيقاتها الذكية المساهمة في تحقيق السلامة المرورية.

وتخلل المؤتمر الذي انطلقت فعالياته في إمارة أبوظبي بفندق الروز وود، معرض مصاحب عرضت فيه «ساعد» أبرز حلولها وأنظمتها وتطبيقاتها الذكية المساهمة في تحقيق السلامة المرورية على الطرقات بالتعاون مع الشركاء، بالإضافة لدورها المجتمعي في تقديم التوعية المرورية الدورية لكافة مستخدمي الطريق. وتضمنت منصة ساعد الذكية عرضاً تفاعلياً للحضور لأحدث تطبيقاتها المبتكرة، وميزات التطبيق في تأمين خدمات تخطيط الحوادث البسيطة خلال فترة زمنية وجيزة لضمان انسيابية الحركة المرورية وتأمين سلامة مستخدمي الطريق. أبوظبي - البيان

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