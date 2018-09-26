3.5 ملايين رأس حجم الثروة الحيوانية في أبوظبي 2017

المصدر: ■ أبوظبي - وام

بلغ حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 3 ملايين و545 ألف رأس بنسبة زيادة 1 بالمئة تقريباً مقارنة بعام 2016 وذلك بحسب تقرير صادر حديثاً عن مركز إحصاء أبوظبي.

وأوضح التقرير أن عدد حيازات الثروة الحيوانية «مزارع - عزب» بلغ في عام 2017 نحو 25 ألفاً و200 حيازة تتمركز 64 بالمائة منها في منطقة العين فيما يتوزع الباقي مناصفة ما بين منطقتي أبوظبي والظفرة.وتؤكد المؤشرات الإحصائية التي تضمنها التقرير على أن أبوظبي قطعت أشواطاً كبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي واستطاعت خلال السنوات الأخيرة الارتقاء بقطاع الإنتاج الحيواني من خلال دعمها لمربي الثروة الحيوانية ومزارع الإنتاج الحيواني ذات النشاط التجاري بمختلف أصنافها نظراً لأهمية هذا القطاع باعتباره رافداً مهماً للأمن الغذائي في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.