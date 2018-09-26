اتفاقية لتوظيف 26 مواطناً بـ«أبوظبي التعاونية»

المصدر: أبوظبي –البيان

وقع مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ومحمد الخوري عضو مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية، اتفاقية جديدة لتوظيف 26 مواطناً ومواطنة، للعمل في الجمعية وسبار وميجا مارت التابعة للجمعية.

تأتي الاتفاقية ضمن برنامج دبلوم عمليات التجزئة لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص، الذي ينظمه «أبوظبي التقني» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لاستقطاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل.

وتم الإعلان عن عقود التوظيف خلال الاحتفال الذي نظمه «أبوظبي التقني» في مقره بأبوظبي، حيث تم توقيع عقود العمل الجديدة للدفعة الأولى، للعمل في الجمعية.

وقال مبارك سعيد الشامسي إن برنامج دبلوم تجارة التجزئة يمنح الشباب درجة الدبلوم المعتمد من الهيئة الوطنية للمؤهلات في تجارة التجزئة بجانب التوظيف في إحدى المؤسسات المتميزة في القطاع الخاص بما يعزز من دور ومكانة المواطنين في هذا القطاع بشكل عام وفي قطاع تجارة التجزئة بشكل خاص.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة أن يعمل الشباب في مختلف المهن والتخصصات ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات مرحلة ما بعد النفط حيث إن المواطن هو المصدر الرئيسي للثروة.