«نيابة دبي» تناقش فن التحقيق والتعامل مع أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

نظّم فريق أصحاب الهمم في نيابة دبي، دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة حول فن التحقيق والتعامل مع أصحاب الهمم بالتعاون مع معهد دبي القضائي وقسم التدريب والتطوير. قدم الدورة المستشار الدكتور محمد الحمادي رئيس نيابة أول بنيابة ديرة. وتناولت الدورة أساليب التعامل مع أصحاب الهمم خلال إجراءات التحقيق والتعرف إلى أنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها سواء كانت عقلية أو جسدية أو حسية، وتهدف الدورة إلى تحسين وتسهيل إجراءات التحقيق لهذه الفئة والوصول إلى النتائج المرجوة بدقة وسهولة التحقيق والتصرف في الدعوى الجزائية. وتم من خلال الدورة مناقشة الخدمات والمبادرات والمشاريع الذكية والمبتكرة من قبل النيابة العامة والتي عملت على زيادة الكفاءة وسرعة ودقة الإجراءات في العمل الإداري والقضائي للنيابة.