الشعبة البرلمانية تستعرض تجربة الدولة بمجال التوطين في الكويت

استعرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية تجربة الدولة في التوطين خلال مشاركتها في ندوة «توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي» التي عقدت في الكويت أمس.

مثل الشعبة في الندوة التي نظمها مجلس الأمة الكويتي كل من سالم عبيد الشامسي وحمد أحمد الرحومي عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

وذكر سالم عبيد الشامسي أن المشاركين في الندوة أثنوا على تجربة دولة الإمارات في إدارة ملف التوطين خاصة التوطين في القطاع الخاص من خلال تعاقد الجهات المعنية مع الشركات المختلفة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية على تحقيق نسبة من التوطين في الوظائف التي توفرها. أبوظبي - وام