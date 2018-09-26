«تنفيذي أم القيوين» والدفاع المدني تطلقان «منزلي آمن»

المصدر: أم القيوين - وام

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وإدارة الدفاع المدني بالإمارة مبادرة «منزلي آمن»، بالتعاون مع مركز «ستي سيف» للاستشارات والتدريب على السلامة المهنية لتدريب العمالة المساعدة في/‏ 1000 /‏ منزل بالإمارة على تدابير الدفاع المدني، وتقديم محاضرات توعوية عن مخاطر المطابخ وكيفية استخدام طفاية الحريق، وكيفية التعامل مع حرائق المنازل وإرشادات الإخلاء أثناء الحوادث.

تأتي المبادرة انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة من ضمن أفضل دول العالم ورؤية أم القيوين 2021 المنسجمة مع توجهات حكومة الإمارات في تضافر الجهود وتوحيد الطاقات الوطنية لتحقيق جودة الحياة للمجتمع والوطن، بالإضافة إلى أن المبادرة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية 2017-2021 التي تهدف إلى تعزيز الحماية المدنية والسلامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحماية المدنية والسلامة.

مجتمع آمن

وذكر حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي، أن المبادرة تأتي ضمن توجهات قيادتنا الرشيدة لضمان مجتمع آمن من خلال مبادرات مجتمعية وقائية، وكذلك الوصول إلى إسعاد المجتمع عبر تحقيق نتائج إيجابية لهذه المبادرات وتفعيل دور الشركاء بالإمارة لتعزيز المسؤولية المجتمعية.

من جهته، أكد المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، أن الدفاع المدني يحرص دائماً على رفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين وتدريبهم على كيفية التعامل مع الحوادث المنزلية. منوّهاً بأن الحرائق المنزلية تعتبر من أعلى نسب الحوادث في الإمارة والدولة، وسيتم دراسة أثر هذه المبادرة على حوادث المنازل من خلال لجنة مختصة بالدفاع المدني.