شرطة دبي تنشر ثقافة الأزمات والكوارث على الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

دشنت إدارة اﻟﺤﺪث ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث في القيادة العامة بشرطة دبي صفحة على موقع شرطة دبي على شبكة الانترنت مخصصة لنشر ثقافة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، حيث بإمكان المواطنين والمقيمين والزائرين للإمارة من دخول الموقع الإلكتروني لشرطة دبي للاطلاع على المطويات الإرشادية وتحميلها أو عبر مسح رمز الاستجابة السريع «QR Code» للصفحة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، حسب المقدم الشيخ الدكتور ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ الله اﻟﻤﻌﻼ رئيس قسم الإدارة.

وقامت الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، ممثلة بإدارة الأزمات والكوارث في الإدارة العامة للعمليات بإصدار سبع مطويات إرشادية لكيفية التعامل الأمثل في حالات الأزمات والكوارث بإمارة دبي بسبع لغات وهي اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الروسية، الصينية والأوردو.