متابعة ورشة أجهزة التنفس في «مدني رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قام اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية بزيارة تفقدية للإدارة العامة للدفاع المدني في رأس الخيمة بحضور العميد محمد عبد الله الزعابي مدير الإدارة وعدد من الضباط.

واطلع قائد عام الدفاع المدني خلال الزيارة على ورشة أجهزة التنفس التي تدار بإشراف كوادر وطنية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، مشيراً إلى الكفاءات الوطنية المتميزة من منتسبي إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، ومؤكداً أن العناصر المواطنة أثبتت كفاءتها في كافة المجالات الوظيفية، وأنها تلعب دوراً فاعلاً في بناء الوطن واستكمال مسيرته نحو المزيد من التقدم والازدهار على مختلف الأصعدة.