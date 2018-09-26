713 مواطناً يترشحون للتعيين لدى 117 شركة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ترشح 713 مواطناً ومواطنة للتعيين لدى 117 شركة تعمل في القطاعات المالية والمصرفية والتجزئة والسياحة.

فضلاً عن توقيع 144 آخرين عروضاً للعمل لدى الشركات المعنية، وذلك خلال 4 أيام مفتوحة للتوظيف نظمتها الوزارة، مؤخراً في العين ودبي بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مبادرة تسريع التوطين النوعي.

وأوضح سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، أن «غرفة العمليات» التي شكلتها الوزارة ضمن منهجية إدارة الأيام المفتوحة للتوظيف تنسق حالياً مع الشركات المعنية للوقوف على إجراءاتها التي ستتخذها للمفاضلة بين المواطنين والمواطنات الذين تم إدراجهم في قائمة المرشحين للتعيين بما يتوافق مع سياسات إدارات الموارد البشرية لدى هذه الشركات إلى جانب متابعة إجراءات توقيع عقود المواطنين والمواطنات الذين حصلوا على عروض العمل.

وأشاد بالمشاركة الفاعلة لتلك الشركات وتجاوبها مع مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

وأوضح السويدي «أن الشركات طرحت خلال الأيام الأربعة المفتوحة للتوظيف 995 فرصة وظيفية في القطاعات المالية والتأمين والتجزئة والسياحة، حيث تم إجراء 3 آلاف و720 مقابلة وظيفية مع المواطنين والمواطنات الحضور والذين أجريت لغالبيتهم أكثر من مقابلة.

وذلك بهدف تعزيز فرصهم الوظيفية من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعرف على طبيعة جميع هذه الفرص وكذلك إتاحة المجال للشركات المشاركة للتعرف أكثر على قدرات الباحثين عن العمل المشاركين».

وأشار وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، إلى أن 610 مواطنين ومواطنات من إجمالي الحضور لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم خلال الأيام الأربعة المفتوحة للتوظيف، حيث تنسق «غرفة العمليات» حاليا مع الشركات المعنية لمعرفة أسباب عدم اجتيازهم للمقابلات.

وذلك تمهيدا للتواصل مع المواطنين والمواطنات المشار إليهم لدعوتهم للمشاركة في «برنامج تمكين» الذي يستهدف تدريب وتأهيل المواطنين الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية والعمل على تهيئتهم بما يمكنهم من اجتياز المقابلات مستقبلا، وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة.

فاعلية

وأكد فاعلية وأهمية الأيام المفتوحة في تعزيز فرص توظيف المواطنين وتسريع التوطين والتوظيف المباشر، لا سيما وأن مخرجات الأيام الأربعة المفتوحة للتوظيف في العين ودبي تشير إلى أن نحو 59 % من المواطنين والمواطنات الذين أجريت لهم المقابلات الوظيفية حققوا الفائدة من هذه المشاركة، سواء من حيث تلقي عروض العمل أو الترشح للتعيين.

بينما استفاد الآخرون الذين لم يتمكنوا من اجتياز تلك المقابلات من حيث اطلاعهم على الفرص الوظيفية المطروحة وتشكل لديهم الوعي بمتطلبات تخطي المقابلات.

ومن المقرر أن تنظم الوزارة مع شركائها في الأول والثاني من شهر أكتوبر المقبل يومين مفتوحين للتوظيف في أم القيوين.

وذلك في إطار مواصلة تطبيق مبادرة التوطين النوعي التي تستهدف توفير 3500 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بواقع ألف فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين، إضافة إلى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعي التجزئة والسياحة وذلك خلال 100 يوم.

إقبال

أشار سيف السويدي إلى أن الأيام الأربعة المفتوحة للتوظيف التي نظم أحدها في العين والثلاثة الأخرى في دبي شهدت إقبالا لافتا من المواطنين والمواطنات الذين بلغ عددهم ألفا و587 باحثا عن العمل.