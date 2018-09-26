محمد بن راشد يأمر بترقية ضباط وضباط صف وأفراد بـ«الدفاع المدني» في دبي

المصدر: دبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية مجموعة من ضباط وضباط صف وأفراد الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً من سموه لجهود هؤلاء الضباط وضباط الصف والأفراد ومثابرتهم وإنجازاتهم الميدانية في مجال حماية وإنقاذ أرواح وممتلكات أفراد المجتمع في الدولة عموماً وفي إمارة دبي خاصة.

وصرح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بأن مكرمة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تشمل أكثر من 600 ضابط وعنصر عسكري ومدني من منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، من بينهم ضابطان من رتبة مقدم إلى عقيد و5 ضباط من رتبة نقيب إلى رائد و10 ضباط من رتبة ملازم إلى ملازم أول و534 عنصراً من صف الضباط والأفراد و53 موظفاً مدنياً.

وأعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن تقديره وامتنانه وجميع منتسبي الدفاع المدني في دبي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على مكرماته الوطنية والإنسانية تجاه جميع موظفي أجهزة الدولة والعاملين فيها من كل الفئات، تقديراً من سموه وتحفيزاً لهم لمزيد من العطاء والإبداع من أجل خدمة الوطن وإعلاء شأنه وسمعته.

وبارك معاليه للجميع ترقياتهم ودعاهم إلى ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة من خلال العمل الجاد والمخلص وتطوير القدرات الذاتية لديهم لتظل دولتنا الحبيبة في مقدمة الصفوف .

ومن جهته رفع اللواء راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أسمى آيات الولاء والعرفان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والقيادة الرشيدة على مكرماتهم السخية تجاه منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي. وهنأ اللواء المطروشي زملاءه في الإدارة الذين شملتهم الترقيات، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والمثابرة من أجل رفعة الوطن الغالي وخدمة المجتمع.