محمد بن راشد: البرلمانات تعزز علاقات الصداقة والتقارب بين الشعوب

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية دور البرلمانات في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتقارب بين الشعوب كونها تمثل شعوبها وتشكل همزة وصل وتواصل بين الشعب والحكومة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بقصر سموه في زعبيل، ظهر أمس، رادك فوندراشك رئيس مجلس النواب التشيكي والوفد المرافق. وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ورحب سموه بالضيف وتمنى له زيارة ناجحة تمهّد لبناء جسور جديدة لعلاقات أوسع بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك الصديقة تشمل مجالات جديدة؛ الاقتصادية منها والثقافية والسياحية، وذلك بما يعود على شعبي البلدين الصديقين بالخير والمنفعة المشتركة.

وإلى ذلك، أشاد رئيس مجلس النواب التشيكي بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد، معرباً عن سعادته بزيارة الإمارات للمرة الأولى والتي وصفها بزيارة تاريخية بالنسبة لبرلمان بلاده.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من الشيوخ وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية، وإلكساندر سبوريش سفير جمهورية التشيك لدى الدولة.