الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئي أحياناً شرقاً وشمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام ، تصل إلى 35 كم / ساعة أحياناً.

والموج في الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:14 والمد الثاني عند الساعة 02:00 والجزر الأول عند الساعة 07:46 والجزر الثاني عند الساعة 19:54 .وبحر عمان: خفيف - متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 23:00، والجزر الأول عند الساعة 16:37 والجزر الثاني عند الساعة 04:46 .

المدينة وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 29 65 15

دبي 38 30 70 25

الشارقة 39 29 65 20

عجمان 38 31 75 25

أم القيوين 39 26 70 20

رأس الخيمة 38 30 75 25

الفجيرة 35 30 80 55

العين 40 30 40 15

ليوا 42 28 80 10

الرويس 39 29 85 25

السلع 39 28 85 25

دلما 38 29 75 30

طنب الكبرى 37 30 80 40

طنب الصغرى 37 30 80 40

أبو موسى 38 30 80 40