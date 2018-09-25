طرق دبي تفتتح معرضاً متنقلاً يحكي مسيرة القائد زايد

المصدر: البيان الالكتروني

افتتح مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، المعرض المتنقل "في حب زايد" في محطته الأولى في دبي مول، والذي نظمته الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الأرشيف الوطني، احتفاءً بعام "زايد". ويسرد المعرض أهم محطات مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه،" في بناء الدولة، ودوره التاريخي في تأسيس الاتحاد.

وتفقد مطر الطاير أركان المعرض الذي تم تصميمه بشكل مبتكر ثلاثي الأبعاد لاسم "زايد" بالحروف العربية، تعكس مضمونه الذي يضم مجموعة من الصور المميزة النادرة وفيلم وثائقي مقدمة من الأرشيف الوطني، تجسّد مسيرة مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتعكس جهوده في مواجهة التحديات والعزيمة والإصرار للتغلب عليها، ومآثر المغفور له بإذن الله ودوره في بناء الوطن.

وقالت موزة المري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن المعرض هو إطلالة بانورامية على حياة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تعكس طموح قائد فذ وإرادة شعب في تحقيق أول تجربة حدودية ناجحة في عالمنا العربي، مؤكدة أن النموذج القيادي للشيخ زايد أخذ مكانة رفيعة في تاريخ الشخصيات المؤثرة في التاريخ الحديث.

وأضافت: إن المعرض سوف يستمر لمدة أسبوع متنقلاً عبر عدة مواقع وفرتها إعمار مولز، ونخيل، بالتعاون مع سيركو وهي: دبي مول، وابن بطوطة مول، ومارينا مول، ومحطة مترو الراس، ومحطة مترو اتصالات، واخيراً في سوق التنين، وأنه تم توفير مجموعة من متطوعي الهيئة والأرشيف الوطني ممن يمتلكون معلومات تاريخية تُثري متطلبات تواصلهم مع الزوار والرد على استفساراتهم.

وأشاد فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي بالأرشيف الوطني، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في تنظيم هذا المعرض احتفاء بعام زايد، مؤكداً أن تنظيم المعرض يُعد مساهمة فعّالة من الأرشيف الوطني وتسخيراً لمقتنياته وإمكانياته من أجل تعزيز جهود الهيئة في حرصها على دعم الفعاليات الوطنية في "عام زايد"، عبر معرض متنقل يوفر فرصة سانحة لتعريف الجيل الصاعد من أبناء وبنات الدولة بأهم المحطات في حياة القائد المؤسس الشيخ زايد أثناء مسيرة بناء دولة الإمارات ونهضتها، فضلاً عن فرصة إطلاع الجمهور من مقيمين وزوّار وسائحين على جوانب من سيرة زعيم عربي أسس دولة وحدوية وسط العديد من التحديات والصعوبات الكبرى.

وأضاف المرزوقي: في إطار مبادرة (المئة) التي أطلقها الأرشيف الوطني احتفاء بالذكرى المئوية للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- وفّر الأرشيف الوطني للمعرض المتنقل "في حب زايد" عدداً من أهم الصور والأفلام الوثائقية التي من شأنها تقديم معلومات تاريخية عن تجربة الإمارات في بناء الدولة وتأسيس اتحادها الميمون في ظل القيادة الحكيمة للراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.