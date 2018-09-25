محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس النواب التشيكي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بقصر سموه في زعبيل ظهر اليوم رادك فوندراشك رئيس مجلس النواب التشيكي والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي و الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالضيف وتمنى له سموه زيارة ناجحة تمهد لبناء جسور جديدة لعلاقات أوسع بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك الصديقة تشمل مجالات جديدة الاقتصادية منها والثقافية والسياحية وذلك بما يعود على شعبي البلدين الصديقين بالخير والمنفعة المشتركة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال تجاذبه أطراف الحديث ورئيس مجلس النواب التشيكي على أهمية دور البرلمانات في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتقارب بين الشعوب كونها تمثل شعوبها وتشكل همزة وصل وتواصل بين الشعب والحكومة.

وإلى ذلك فقد أشاد السيد فوندراشك بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات على مختلف الصعد.. معربا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات للمرة الأولى والتي وصفها بزيارة تاريخية بالنسبة لبرلمان بلاده.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وعدد من الشيوخ وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية و إلكساندر سبوريش سفير جمهورية التشيك لدى الدولة.