الإمارات تفوز بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

المصدر: وام

فازت دولة الإمارات ممثلة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الذي يعتبر إحدى الجهات الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ذلك بعد تصويت أعضائه بالإجماع.

ويأتي اختيار الدكتور الأحبابي لعضوية المجلس الأعلى في ظل تنامي مكانة القطاع الفضائي الوطني الإماراتي على المستويات الإقليمية والعالمية ونتيجة للمشاريع والبرامج الطموحة التي أطلقتها الدولة في إطار البرنامج الوطني للفضاء وغيرها المتخصصة في استكشاف الفضاء الخارجي ومن بينها مشاريع مسبار الأمل والمريخ 2117 ومدينة المريخ العلمية فضلاً عن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أعلن مؤخراً عن اختيار أول رائدي فضاء من مواطني دولة الإمارات لينطلق أحدهما إلى محطة الفضاء الدولية بهدف العمل على مشاريع تخدم البشرية بحلول أبريل من العام المقبل.

ويعد اختيار الأحبابي بوصفه مديراً عاماً لوكالة الفضاء الوطنية لدولة الإمارات انعكاساً لمكانة الدولة في ريادة الأنشطة الفضائية على المستوى العربي حيث أصبحت مرجعاً للعديد من الدول العربية التي تسعى لتأسيس قطاع فضائي متكامل يدعم الطموحات والأهداف الوطنية لتلك الدول.

وأعرب الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي عن فخره بنيل عضوية المجلس الأعلى للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خاصة وأن الاتحاد يعد من بين أبرز الجهات التي تضم مجموعة من العلماء والمتخصصين والمهندسين العرب المتخصصين في هذا المجال بهدف التعريف بأهمية القطاع الفضائي بوصفه جسراً نحو مستقبل شعوب ودول المنطقة إلى جانب الارتقاء بالقدرات والإمكانات الفضائية على مستوى الدول العربية.

وأكد عزمه مواصلة العمل على إيصال رسالة الخير والسلام التي تبعثها دولة الإمارات إلى العالم عبر برنامجها الفضائي من خلال عضويته في المجلس الأعلى للاتحاد خاصة بين الدول العربية التي تعمل دولة الإمارات بشكل حثيث على الجمع بين قدراتها وإمكاناتها وكوادرها البشرية لإطلاق مشاريع فضائية عربية في المستقبل تهدف للارتقاء بالوضع الاقتصادي والعلمي لشعوبها.

وأشاد الأحبابي بمساعي الاتحاد نحو تعزيز التنمية العربية والإقليمية من خلال تحفيز تعليم علوم الفضاء والفلك وتنميتهما في جميع أنحاء العالم العربي.

يذكر أن الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك تأسس عام 1998 بموافقة جامعة الدول العربية بهدف رفع شأن العلوم الفلكية والفضائية العربية والنهوض بمستواها لتقوم بدورها في دفع عجلة التقدم وتطوير المجتمع العربي علمياً وتقنياً.