مركز محمد بن راشد للفضاء يطلق «تحدي الابتكار» خلال «جيتكس فيوتشر ستارز»

المصدر: دبي - البيان

يشارك مركز محمد بن راشد للفضاء في فعاليات «جيتكس فيوتشر ستارز»، الذي يعد أحد أكبر الفعاليات للشركات الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة، ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد «أسبوع جيتكس للتقنية 2018».

ويطرح المركز منافسة لصالح شركات تكنولوجيا الفضاء الناشئة لتمكين هذه الشركات من عرض تقنياتها من خلال «تحدي الابتكار لمركز محمد بن راشد للفضاء» الذي أطلقه المركز.

حيث تم فتح باب التسجيل لتمكين الراغبين في المشاركة به قبل انطلاق «جيتكس فيوتشر ستارز»، لاختيار القائمة الأولية من الشركات المشاركة والتي تضم 15 شركة ناشئة، سوف تتنافس فيما بينها بهدف عقد شراكات متميّزة بين المركز وأقوى شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة لدعم الاستثمار في هذه الشركات التي تعمل على تزويد صناعة الفضاء بالتقنيات والخدمات الضرورية.

منافسة

وتتمثل فئات المنافسة في ابتكار تقنيات لجميع جوانب تصنيع المركبة الفضائية (البرمجيات والأجهزة) والتكنولوجيا التمكينية، أنظمة تجهيز البيانات ومعالجتها على متن مركبة الفضاء، أنظمة تجهيز البيانات ومعالجتها واستخدامها على الأرض، إلى جانب التطبيقات غير المباشرة ذات الصلة بالفضاء التي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الفضائية القائمة لتحسين نوعية الحياة.

كما حدّد المركز تحدياً خاصاً بالحياة على الأرض مثل ابتكار منازل منخفضة أو صفر طاقة.

ويتيح مركز محمد بن راشد للفضاء للشركات المشاركة في تحدي الابتكار جملة من الامتيازات، من أبرزها تمكين هذه الشركات من عقد اجتماعات فردية مع فريق إدارة المركز، إلى جانب الالتقاء بشبكة واسعة من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما خصّص المركز جوائز مالية قيّمة للشركات التي سيجري اختيارها بناءً على التحديات تتراوح بين 10 آلاف و20 ألفاً و30 ألف دولار أميركي.

أجندة

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يبحث مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال المشاركة في الفعاليات المقامة تعزيز حضور المركز على الساحة المحلية والعالمية، ويعد «جيتكس فيوتشر ستارز» فرصة مناسبة لنا للتعريف بمشاريعنا وتقنياتنا ومنصة نطلق عبرها أهم تحدياتنا الحالية والمستقبلية وتمكين الشركات الناشئة من المشاركة لإيجاد حلول عملية ومبتكرة لها».

بدوره، قال المهندس عدنان الريس، مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء: «يهدف مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال مبادراته الرائدة إلى أن يصبح حاضنة للابتكار والمبتكرين في مجال العلوم والتقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، و«تحدي الابتكار» الذي أطلقه المركز أخيراً هو واحد من المبادرات التي تسعى لخلق منصة عمل محفزة وداعمة للمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة المحلية والعالمية».