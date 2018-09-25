حاكم الفجيرة يدعو المواطنين إلى الارتقاء بمستواهم العلمي بما يخدم الإمارات

المصدر: ■الفجيرة - وام

دعا صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المواطنين إلى المزيد من العمل والارتقاء بمستواهم العلمي بما يخدم وطنهم الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصره بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، الباحث والكاتب الإماراتي سليمان محمد الخطيبي الكعبي مستشار تقنيات استشراف المستقبل ومؤلف موسوعة «استشراف المستقبل»، الذي قدم للسلام على سموه وإهدائه نسخة من الكتاب.

وبارك صاحب السمو حاكم الفجيرة الجهد البحثي الكبير للكاتب سليمان محمد الخطيبي الكعبي، وإسهامه المتميز في إثراء المكتبة العربية لعلوم الاستشراف، والترويج لثقافتها في الوطن العربي.

وتوجه سليمان الكعبي بالشكر لصاحب السمو حاكم الفجيرة على دعمه اللامحدود لمختلف المجالات الإبداعية في الدولة، ومتابعته للجهود العلمية والبحثية التي تخدم ريادة دولة الإمارات العالمية وقيادتها لدفة التغيير الإيجابي في العالم.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة في قصر سموه بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، القاضي الدكتور وليد خميس عبد الله الخديم؛ بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن حول مقارنة التشريعات الإلكترونية في الإمارات بالتشريعات البريطانية والأوروبية.

وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة الدكتور الخديم على هذا الإنجاز الطيب، معرباً عن سعادته بالمستوى العلمي الرفيع الذي بلغه أبناء الإمارات العربية المتحدة، والذي يجسد انعكاساً لنجاح السياسة الإماراتية في الاستثمار في الإنسان؛ بوصفه أحد أعمدة التطوّر الحضاري في الدولة.