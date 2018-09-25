سلطان بن أحمد القاسمي: الشباب ثروة الوطن وصناع المستقبل

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن الشباب هم ثروة الوطن وصناع المستقبل والأمل واليقين، داعياً إلى ترسيخ ثقافة شبابية تطوعية وطنية أساسها الانتماء والعطاء غير المشروط، مضيفاً أن الوطن أمانة ومسؤولية يحملها الشباب اليوم كونهم قوته المنيعة وأعمدة البناء.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بأكثر من 800 طالب وطالبة من كليات التقنية العليا، ضمن مبادرة «لقاء» التي دشنتها كليات التقنية العليا كسلسلة حلقات تهدف إلى خلق جيل من رواد ورائدات الأعمال، حيث تتيح هذه المبادرة الفرصة للشباب والفتيات للقاء شخصيات وطنية وقيادة ناجحة تلهمهم بفكرها وتجاربها في مجال ريادة الأعمال.