خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس تنزانيا بضحايا غرق عبارة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى جون بومبي جوزيف ماغوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، في ضحايا العبارة التي غرقت في بحيرة فيكتوريا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس جون بومبي جوزيف ماغوفولي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى قاسم مجاليوا رئيس مجلس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة.

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