بلدية العين توقع عقوداً لإنشاء أسواق في هيلي والسلامات

المصدر: العين ـــ داوود محمد

وقعت بلدية العين عقوداً استثمارية لإنشاء عدد من الأسواق المجتمعية الحديثة في منطقتي هيلي والسلامات بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 19 مليون درهم.

وأكد بدر حمد العامري المشرف العام لمكتب الاستثمار في بلدية مدينة العين، أن العقود تضمنت إنشاء سوق مجتمعي بمنطقة هيلي (خليف) بمساحة 2107 أمتار مربعة، وبتكلفة تقدر بـ 7.7 ملايين درهم، ويضم 22 وحدة تجارية ومحلات بيع بالتجزئة وهايبر ماركت تخدم كلاً من منطقة هيلي ومنطقة مساكن والفوعة.

وتشمل العقود إنشاء سوق مجتمعي بمنطقة السلامات، بمساحة تبلغ 2550 متراً مربعاً، وبتكلفة تقدر بـ 11.4 مليون درهم، ويشمل 38 وحدة تجارية متنوعة تنقسم بين محلات تجارية ومكاتب خدمات، ومناطق ترفيهية.