الأرشيف الوطني وشرطة أبوظبي يشاركان في احتفالية سفارة المملكة

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك الأرشيف الوطني وشرطة أبوظبي السفارة السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وعرض الأرشيف الوطني عدداً من الصور التاريخية والوثائق الصحفية المهمة، التي عبّرت عن متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية من خلال اللقاءات الرسمية بين قادة البلدين الشقيقين.

وتأتي مشاركة الأرشيف الوطني انطلاقاً من العلاقات التاريخية العميقة، والشراكة الاستراتيجية والتضامن الأخوي بين البلدين.

ووثقت الصور - التي ضمها المعرض - عدداً كبيراً من اللقاءات التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بملوك المملكة وأمرائها.

وجذب المعرض الذي حضره سعود بن فهد السويلم القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى الدولة عدداً كبيراً من الزوار والمشاركين في الاحتفال.

فعاليات

إلى ذلك، شاركت شرطة أبوظبي في الاحتفالية، التي نظمتها سفارة المملكة العربية السعودية لدى الدولة مساء أول من أمس في فندق قصر الإمارات.

وقدمت فرقة موسيقى الشرطة أمام الضيوف مقطوعات من المعزوفات الوطنية والتراثية، وعبر الكرنفال عن خالص معاني التقدير والمحبة للشعب السعودي الشقيق.