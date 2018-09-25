شرطة رأس الخيمة تدشن الرقم «901» لخدمة الجمهور

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشّن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطـة رأس الخيمة، الرقم المجاني (901)، الذي تم تفعيله في أجهزة اتصال غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة المركزية، بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة.

وعدد من ضباط الشرطة، للإجابة عن كافة الاستفسارات العامة الواردة من جميع أفراد الجمهور، حول الحالات غير الطارئة، ليعمل على مدار الساعة، بالرد على كافة الاستفسارات والبرامج المتعلقة بالخدمات العامـة، والملاحظات والبلاغات غير الطارئة من قبل أفراد المجتمع.

وأكد اللواء النعيمي، استمرار شرطة رأس الخيمة، في تطوير خدماتها وفق أفضل معايير التميز، التي ترضي تطلعات الجمهور، وتلبي احتياجات المتعاملين من الخدمات والمعلومات، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم عبر الوسائط الذكية، إلى جانب ضمان كفاءة الخدمة وتقديمها بالسرعة القصوى، التي تضمن تحقيق سرعة الاستجابة في الزمن القياسي.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن إطلاق هذه الخدمة، سيتيح للجمهور التواصل والتعاون مع الشرطة، للحد من الظواهر السلبية التي تشكل مصدر إزعاج لهم، كما يمكّن من التجاوب مع الحملات التي تطلقها شرطة رأس الخيمة، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

والحد من السلوكيات العبثية التي يُقدِم عليها بعض الشباب المتهورين، معرضين حياتهم وسلامتهم والآخرين للخطر، داعياً أفراد المجتمع إلى دعم هذه الخدمة الجديدة، من خلال الالتزام باستخدامها فقط للأغراض التي خصصت لها، والبلاغات غير الطارئة، والأمور التي يمكن معالجتها في هدوء، تفادياً لتشكيل ضغط على الخدمة.