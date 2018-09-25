محاكم دبي تُطلع وفداً سعودياً على أفضل ممارسات إدارة المعرفة

المصدر: دبي - البيان

استقبلت محاكم دبي وفداً رسمياً من المملكة العربية السعودية، متمثلاً بقطاعات ومؤسسات عدة منها وزارة العدل، والهيئة العامة العقارية، ووزارة العمل، ووزارة التجارة، للاطلاع على أفضل الممارسات في المجال العقاري وإدارة المعرفة، وذلك في إطار التعاون بين المؤسسات الحكومية داخل الدولة وخارجها.

وقدم القاضي أحمد الضنحاني رئيس المحكمة العقارية عرضاً شاملاً عن مهام واستراتيجية المحكمة العقارية والنتائج المتحققة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى عرض آلية العمل في المحكمة ومدى ارتباطها بالعمليات الأخرى سواء من الشركاء الداخليين والخارجيين، وأوضح أن محاكم دبي تحتل اليوم المرتبة 12 على مستوى العالم في الأداء القضائي، والذي يؤكد سلامة التخطيط الاستراتيجي، الذي تمارسه محاكم دبي.