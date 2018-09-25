السفير اليمني: مواقف الإمارات المشرّفة سيسجلها التاريخ بأحرف من نور

المصدر: أبوظبي ـ وام

زار فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة أمس مقر وكالة أنباء الإمارات «وام» في أبوظبي.

وأشاد المنهالي بالمساعدات الإماراتية التي لا تخطئها العين وتركت بصمتها الإنسانية على كل مناحي الحياة في اليمن.. وثمن الوقفة الإماراتية الأخوية المشرفة في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها والتي سيظل اليمنيون يذكرونها وسيسجلها التاريخ بأحرف من نور.

وكان في استقباله محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين وكالة أنباء الإمارات ووكالة الأنباء اليمنية الرسمية

وأكد الريسي حرص وكالة أنباء الإمارات على تعزيز تعاونها الإعلامي مع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية انسجاماً مع رسالة الإمارات ودورها الداعم لليمن.