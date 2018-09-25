شرطة دبي تطلق مبادرة «6/‏‏6» لتوعية سائقي الدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان

أطلق اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، المبادرة المرورية التوعوية «6/6»، التي ينفذها المركز في منطقة الاختصاص تزامناً مع عام زايد.

وذلك بحضور العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير المركز، ونائبه العقيد جمعة خلفان المهيري، والمقدم محمد أحمد اشكناني، رئيس قسم التسجيل المروري، وعدد من الضباط، حيث تهدف المبادرة إلى توعية سائقي الدراجات الهوائية وتكريم الملتزمين منهم بقواعد السلامة المرورية.

وأكد اللواء خليل المنصوري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنويع الوسائل التوعوية لتعزيز وترسيخ قواعد السلامة المرورية على الطرق.

مشدداً على أهمية تضافر الجهود لإنجاح المبادرة التي تهدف إلى توعية سائقي الدراجات الهوائية بمواصفات الأمن والسلامة الواجب توافرها أثناء قيادة الدراجات الهوائية على الطرق، وإرشادهم إلى أهمية توافر وسائل السلامة اللازمة لتحقيق السلامة والوقاية من الحوادث المرورية، إضافة إلى توعية مستخدمي الدراجات الهوائية بأهمية الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة المرورية، التي تعد مسؤولية الجميع.

ومن جانبه، قال المقدم محمد أحمد اشكناني، إن مبادرة «6/6» تم إطلاقها من قبل المركز لتكريم سائقي الدراجات الهوائية الملتزمين بقواعد السلامة المرورية من حيث توافر ثلاثة شروط للأمن والسلامة بالسائق، من ارتداء الخوذة والجاكيت الفسفوري واتباع الشواخص المرورية، وثلاثة في الدراجة الهوائية وهي توفر الإضاءة الأمامية والخلفية والفرامل.

وتم تكريم عدد من سائقي الدراجات الهوائية الملتزمين حتى يكونوا دافعاً لغيرهم من السائقين غير الملتزمين.