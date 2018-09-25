نهيان بن مبارك يبحث التعاون مع رئيس مجلس النواب التشيكي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصره، أمس، بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، راديك فوندراشيك رئيس مجلس النواب التشيكي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، وآفاق التعاون في المجال البرلماني بشكل خاص والمجالات كافة بشكل عام.

وحضر اللقاء أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء المجلس وإلكساندر سبوريش سفير جمهورية التشيك لدى الدولة وعدد من أعضاء السفارة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال اللقاء، أهمية تبادل الخبرات في المجال البرلماني بشكل خاص، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية التشيك ودولة الإمارات في مختلف المجالات.