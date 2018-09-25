«الفجيرة الخيرية» توزع 6.3 ملايين وجبة ضمن مشروع حفظ النعمة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

وزعت جمعية الفجيرة الخيرية 6 ملايين و378 ألفاً و547 وجبة طعام على الفقراء والمحتاجين ضمن مشروع حفظ النعمة الذي أطلق في عام 2004 وحتى أغسطس الماضي.

وقال سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، إن الجمعية تنفذ بمبادرة كريمة ودعم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مشروع حفظ النعمة منذ عام 2004، ويهدف إلى جمع الطعام الزائد في الأعراس والمناسبات وتوزيعه على الفقراء.

وأضاف الرقباني، إن مشروع حفظ النعمة يعتبر من المشاريع الرائدة والفريدة من نوعها على مستوى المنطقة، إذ إن المشروع قائم على حفظ النعمة من الأطعمة الزائدة من الأعراس والمناسبات، وإعادة توزيعها على الأسر الفقيرة والعمال بعد تعبئتها وتغليفها وضمان توافر الشروط الصحية التي تضمن سلامة تلك المواد الغذائية.

ولفت الرقباني إلى أن تنفيذ المشروع يتم من خلال فريق عمل مدرّب يتعامل بعناية فائقة مع الطعام عبر وسائل نقل مخصصة، حيث يمتلك المشروع 10 سيارات مجهّزة وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.. منوّهاً بأن مشروع حفظ النعمة يتعاون مع الفنادق وقاعات المناسبات والمطاعم والمواطنين.. وأبرز الأماكن المستهدفة في توزيع الطعام هي مناطق سكن العمال، وبيوت الأسر المحتاجة في إمارة الفجيرة.