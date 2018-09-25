مذكرة تفاهم لتطوير مهارات الكوادر الطبية المواطنة

المصدر: أبوظبي - البيان

بمبادرة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع وقع المجلس الإماراتي للإنعاش مذكرة تفاهم مع مركز الخبرات التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية وذلك بمقر كلية فاطمة للعلوم الصحية في أبوظبي بهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية المواطنة وبالأخص المرأة وتبادل الخبرات في المجالين التدريبي والعلمي في الإنعاش القلبي الرئوي.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب معهد التكنولوجيا التطبيقية الدكتور أحمد عبدالمنان العور المدير العام ومن جانب المجلس الإماراتي للإنعاش القلبي الدكتور عادل الشامري رئيس المجلس الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات بحضور المهندس عبدالرحمن آل علي مدير مركز الخبرات والدكتور داريل كورنيش مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية والدكتور علي النقبي مدير كلية بوليتكنك أبوظبي والدكتور أحمد سمير رئيس قسم الإسعاف الطبي والطوارئ بكلية فاطمة للعلوم الصحية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير فرص التعاون بين الطرفين، والاستفادة من خبراتهما لتطوير مهارات الكوادر الوطنية من خلال دعم وتوفير التعليم والتدريب ومصادر التعلم الصحي بأعلى المعايير العالمية والحصول على اعتماد المجلس الأوربي للإنعاش كمركز تدريبي وبحثي للكوادر الطبية في مهارات الإسعاف الطبي الأساسي ومهارات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم.