محمد بن زايد يدعو الشباب للاستمرار في الإبداع واكتساب أرقى الخبرات

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مجلس قصر البحر.

. عدداً من الشباب الإماراتيين المشاركين في مبادرتي «علماء المستقبل» و«نجوم المستقبل الطبي» اللتين تنظمهما جمعية «البيت متوحد».. يرافقهم سيف علي القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد والعاملون في الجمعية، وعدد من الشركاء والرعاة الداعمين لأنشطتها.

وتعرف سموه - خلال اللقاء - من الشباب.. على ما حققوه من إنجازات علمية ومجتمعية على مستوى الدولة أهلتهم للمشاركة في عدد من البعثات الخارجية التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع أرقى المؤسسات على مستوى العالم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء أبنائه الشباب وما يحققونه من نتائج دراسية متفوقة ومشاركة فاعلة في مبادرات علمية واجتماعية مهمة ومتميزة، مشيداً سموه بجهود جمعية البيت متوحد والجهات الرسمية والخاصة كافة المساهمة في دعم هذه المبادرات والفعاليات الخاصة بالجمعية، مثمناً دعم الشركاء والرعاة لأنشطة الجمعية.

وهنأ سموه الشباب بتفوقهم وجهودهم المتميزة في اكتساب أحدث المهارات المعرفية والمهنية التي تؤهلهم لتحقيق الإنجازات الوطنية المنشودة في ميادين العلم والمعرفة.. وحثهم سموه على الاستمرار في التفوق والإبداع والإصرار على اكتساب أعلى وأرقى الخبرات العالمية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى رؤية أفكار الشباب ومبادراتهم وهي تطبق على أرض الواقع بما يعود بالنفع والخير عليهم ووطننا الغالي.

من جانبهم أعرب الطلبة المشاركون عن بالغ سرورهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومناقشة تجاربهم وأفكارهم مع سموه.. معاهدين سموه السير على النهج نفسه ومواصلة السعي باستمرار لزيادة تحصيلهم التعليمي والثقافي.

كما عبر عدد من الشركاء عن استعدادهم الدائم لدعم وتبني مبادرات جمعية البيت متوحد بما يحقق أهدافها في رفعة وتقدم الوطن.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان،.

وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

يذكر أن طلاب مبادرة نجوم المستقبل الطبي سافروا مؤخراً إلى ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في برنامج «المعرفة لأكاديمية وارتون العالمية للقادة الشباب» في جامعة بنسلفانيا..

وذلك بهدف تطوير الخبرات والمعارف العلمية لشباب الوطن.. فيما زار طلاب مبادرة علماء المستقبل مصانع شركة ايرباص في مدينة هامبورغ بألمانيا بهدف التدرب واكتساب المهارات الفنية مباشرة من أبرز خبراء صناعة الطيران، وذلك لمواصلة العمل لاحقاً على تطوير هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة.