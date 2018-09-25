14711 بلاغاً طارئاً لـ «طرق دبي» منذ بداية العام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنها تلقت خلال العام الجاري 14 ألفاً و711 بلاغاً طارئاً وحتى تاريخه عبر مركز الاتصال 8009090 ومن خلال خدمة «مدينتي» المتوفرة في تطبيق هيئة الطرق والمواصلات RTA DUBAI، والذي يُعنى بالإبلاغ عن أي أضرار طارئة تتعلق بالبنية التحتية لإمارة دبي، حيث تمت الاستجابة الفورية بمعدل إغلاق 99%.

وقال أحمد محبوب، مدير الإدارة التنفيذي لخدمة المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: لقد تلقينا 14 ألفاً و711 بلاغاً طارئاً خلال العام الجاري 2018، ما يعكس مدى التجاوب المتبادل بين شرائح المجتمع كافة وهيئة الطرق والمواصلات عبر حرص الجمهور على الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي.

وهو الهدف الذي نسعى إليه من خلال إشراك الناس في عمليات التطوير التي ننفذها لجعل إمارة دبي نموذجاً عصرياً يحتذى به. وأضاف أن أكثر البلاغات تكراراً تتمثل بأضرار اللوحات الإرشادية، والأعطال المفاجئة في الإشارات الضوئية، والأضرار المتعلقة بمظلات انتظار الحافلات المكيفة، مؤكداً أن معدل الإغلاق لهذه البلاغات وصل إلى 99%، حيث يتم التواصل الفوري مع المؤسسات المعنية للتحرك العاجل لإصلاح تلك الإضرار محل البلاغ الطارئ.