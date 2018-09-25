وزير الدولة لشؤون الدفاع يبحث العلاقات مع السفير البريطاني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع بمكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي، أمس، باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق له.

ورحب معاليه بالسفير البريطاني وبحث معه العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة، واستعرض اللقاء أوجه التعاون في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم وتبادلا وجهات النظر حولها.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين وكبار الضباط في وزارة الدفاع.