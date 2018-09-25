«القيادات الإعلامية العربية» يستعرض تمكين الشباب في وسائل الإعلام

المصدر: أبوظبي - البيان

يواصل برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» فعالياته في مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي، الذي ينظمه مركز الشباب العربي برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، وذلك بمشاركة 100 شاب وشابة من 16 دولة عربية.

مواكبة التطور

وخلال فعاليات اليوم الثاني للبرنامج في أبوظبي، قدمت الدكتورة نشوة الرويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيراميديا محاضرة بعنوان «تمكين الشباب في وسائل الإعلام» تطرقت فيها إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة التي من خلالها يتم تسخير الطاقات الإبداعية للشباب والاستفادة من خبراتهم للارتقاء بمؤسسات القطاع وجعلها أكثر قدرة على مواكبة التطور الذي يشهده القطاع، سواء من حيث تعدد القنوات الإعلامية أو التقدم في الأدوات والتقنيات المختلفة.

كما تعرف المشاركون خلال ورشتي عمل قدمتها CNN في أبوظبي على مراحل إعداد ونقل الأخبار التلفزيونية ومهارات سردها بأسلوب يكسب اهتمام وتفاعل الجمهور، بالإضافة إلى طرق الحصول على السبق الصحفي.

كما قدمت شركة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي 3 ورش عمل أخرى هدفت إلى إكساب المشاركين مهارات التصوير الصحفي، بما فيها مهارات التصوير الفوتوغرافي، والفيديوغرافي، ومهارات الإخراج وتعرفوا أيضاً على وسائل التسويق الفعالة.

مبادرات مبتكرة

وبهذه المناسبة، قال سعيد النظري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: نسعى دوماً في مركز الشباب العربي إلى إطلاق مبادرات مبتكرة من شأنها المساهمة في تمكين هذه الفئة التي تشكل غالبية المجتمعات في العالم العربي.

وذلك من خلال العمل على توفير بيئة ملائمة تسهم في تلبية احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم القيادية وتوظيف طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية في دعم مسيرة التطور والتقدم خدمة لمسيرة تنمية مجتمعاتهم. وأضاف: نحن سعداء بالتفاعل الكبير بين المشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة ورواد الإعلام في العالم العربي.