سيف بن زايد: استشراف المستقبل نهج تعلمناه من قيادتنا الرشيدة

المصدر: أبوظبي - البيان

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، جانباً من جلسات مؤتمر «بناء القدرات ومهن المستقبل»، الذي انطلق في فندق روز وود بأبوظبي أمس.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «حضرت مؤتمر استشراف وظائف المستقبل للعمل الأمني، مع الشركاء وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين وجامعة خليفة». وأضاف: «استشراف المستقبل هو نهج تعلمناه من قيادتنا الرشيدة، كأولى خطوات النجاح والسعي للريادة العالمية مما يحتم علينا وضع الاستراتيجيات والبدء في التنفيذ».

وشهد سموه عدداً من مناقشات المؤتمر، الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات برنامج استشراف المستقبل للوزارة، ويستهدف تطوير استراتيجيات تطلعية، وخطط لتشكيل حلول مستقبلية، وضمان التطوير الدائم لمواجهة التحديات في مجال العمل الشرطي، ودعم مبادرات استباقية ترتكز على استشراف المستقبل.

كما حضر المؤتمر، الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، واللواء محمد العوضي المنهالي من مكتب مستشاري سمو الوزير، واللواء سالم علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من قادة الشرطة والمديرين العامين بالوزارة، إلى جانب عدد كبير من طلبة الجامعات والمدارس والمختصين من القطاعين العام والخاص.

أفضل الممارسات

ورحب العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، بالحضور والمشاركين من المختصين في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات. وأوضح الشعيبي أن وزارة الداخلية تحرص.

وضمن استراتيجيتها، على تعزيز قدراتها الحالية، وبناء منظومة استباقية قادرة على استشراف المستقبل، وفق رؤى علمية، ومن بينها تحديد مهن مستقبلية واحتياجاتها وتبني العديد من السياسات والمبادرات في مجالات ابتكارية، حتى غدت عمليات الإبداع والابتكار في الوزارة ممارسة يومية راسخة، بلغت الريادة في كافة جوانب العمل، ومرجعاً أول محلياً وعالمياً، في تبني منهجيات وممارسات متقدمة.

شرطة المستقبل

وتحدث في المؤتمر، ديريك وودغيت، الرئيس التنفيذي ومؤسس مختبرات المستقبل من الولايات المتحدة الأميركية، وهليغا فيغيل من أميركا، اللذين تحدثا بموضوع «بناء شرطة المستقبل في بيئات متغيرة»، ومات جوكس من شرطة ساوث ويلز في المملكة المتحدة.

شكر

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «مررت اليوم (أمس) على المؤتمر الدولي للطرق والسلامة المرورية بتنظيم من بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق، ومشاركة وزارة تطوير البنية التحتية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل وشركة مصدر»، وأضاف سموه: «شكراً بلدية أبوظبي على روح العمل المشترك».