«كهرباء الشارقة» و«دو» تبحثان تطوير الخدمات الإلكترونية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

استقبل الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وفداً من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، برئاسة مروان عتيق ثاني، نائب رئيس الشركة لمبيعات المؤسسات الحكومية والأعمال التجارية.

وبحث الجانبان سبل تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين لتقديم عروض وخدمات متميزة لموظفي الهيئة بمختلف مستوياتهم الوظيفية وبحث إمكانية التعاون في تطوير الخدمات الإلكترونية ومشروعات البنية التحتية الخاصة بمشروعات التحكم والإدارة الذكية.

وأوضح الليم أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى بناء وتفعيل جسور شراكات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والسعي الدائم للارتقاء بالإمكانات وتبادل الخبرات مع الشركاء، وتفعيل التعاون بين قطاعات العمل الحكومية والخاصة لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة لموظفيها ولسكان إمارة الشارقة.

مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود بين مختلف قطاعات العمل على نحو يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات. وتم الاتفاق خلال اللقاء على استضافة ممثلي شركة دو بالمقر الرئيسي للهيئة لمدة أسبوع لتوعية الموظفين بأحدث برامج وأجهزة الاتصالات التي توفرها الشركة.