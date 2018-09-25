بدء المرحلة الثانية من تطوير منطقة أم القيوين القديمة

المصدر: أم القيوين ـــ البيان

أعلنت دائرة التخطيط العمراني في أم القيوين، بدء المرحلة الثانية من أعمال تطوير منطقة أم القيوين القديمة، بهدم المنازل الآيلة للسقوط في«فريج الشيوخ»؛ بهدف إعادة تخطيط المنطقة وإنشاء البنية التحتية اللازمة.

وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبلدية أم القيوين. وأكد المهندس جمال الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة بدائرة التخطيط العمراني، أنه سيتم هدم المنازل الآيلة للسقوط بشكل تدريجي وحسب الخطة الموضوعة من قبل اللجنة.

مبيناً أن الدائرة قامت بالتنسيق مع الملّاك وإعلامهم بخطة عمل المشروع.يذكر أن تطوير منطقة أم القيوين القديمة يأتي بناءً على القرار رقم 3 لسنة 2017، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.