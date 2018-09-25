ولي عهد الفجيرة يطّلع على خطط وزارة الثقافة

المصدر: ■ الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والوفد المرافق لها.

خطط

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط عمل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ورؤيتها الاستراتيجية للمرحلة القادمـة ومساهمتها في تحقيق الرؤيـة الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التميز والريادة والتنمية المستدامـة، وبناء مجتمع أساسه العلم والمعرفة.

تعاون

وبحث سموه سبل تعزيز التعاون بين الفجيرة ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بما يعزز دور الثقافة وتعميق المعرفة في المجتمع الإماراتي، وتأكيد ريادته في المجالات كافة.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.