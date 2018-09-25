التحقق من أجهزة القياس الطبية في 13 مركزاً صحياً بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن فريق حكومي مكوّن من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، عن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التحقق من أدوات القياس الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة على مستوى إمارة دبي، والتي بلغ عددها 13 مركزاً.

وأكدت المهندسة أمينة زينل مدير إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مطابقة كافة أجهزة القياس الطبي في البرنامج المشترك الذي بدأ في شهر يونيو الماضي، وشمل التحقق من أدوات قياس ضغط الدم، والحرارة، والتي أجريت استناداً إلى اللائحة الفنية الإماراتية لأدوات القياس الطبية رقم 2 لسنة 2012 التي أصدرتها «مواصفات».

وأوضحت المهندسة زينل أن تطبيق برنامج التحقق من أدوات القياس الطبية، يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 31 لسنة 2006، في شأن النظام الوطني للقياس، وهو القرار الذي يهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين، وفق أفضل المعايير والمواصفات الدولية، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية بتحقيق الصحة المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز متميز في تطبيق أفضل معايير القياس والمواصفات الدولية.

ويعد برنامج التحقق من أدوات القياس الطبية، الأول من نوعه إقليمياً، حسب زينل، التي أكدت أن مثل هذه الحملة، تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويشارك فيها مفتشون تابعون للهيئة، بالتنسيق والتكامل مع مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، وهيئة الصحة في دبي، استناداً إلى اتفاقية التعاون بين الهيئة والبلدية.

نموذج للتكامل

ونوهت مديرة إدارة المقاييس في «مواصفات»، بالجهود التنسيقية الكبيرة التي بذلت من هيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، في سبيل إنجاح هذا المشروع الريادي، والذي ستتضمن المرحلة الثانية منه قطاع المستشفيات الحكومية، تليها مرحلة ثالثة، تتضمن المراكز الطبية التخصصية والمستشفيات الخاصة في إمارة دبي، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

ريادة

من جهتها، أكدت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية، في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تبذل الجهود لتعزيز استراتيجية القطاع الصحي، وتحقيق رؤية الهيئة في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. منوهة بأن مراكز الرعاية الصحية الأولية في دبي، تعد الأولى على مستوى المنطقة في الحصول على المواصفة القياسية في القطاع الصحي.