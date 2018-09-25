الإمارات والسعودية تعززان السلام العالمي

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد مسؤولون في عجمان عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في المجالات كافة وهو ما يحقق مصلحة الشعبين في ظل القيادة الرشيدة للدولتين، التي تعمل جاهدة من أجل السلام في المنطقة والعالم.

وهنأ اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان المملكة قيادة وشعباً بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني، مؤكداً أن الإمارات تعيش الفرحة مع الأشقاء في المملكة باعتبارها الشقيقة الكبرى في المنطقة، إضافة إلى عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأشار العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، إلى عمق العلاقات المشتركة بين القيادة الرشيدة في البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تربطهما وشائج وروابط الأخوة والحب، معرباً عن سعادته بالتطور الذي تشهده العلاقة ما بين البلدين والشعبين والتلاحم في القضايا التي تهم المنطقة العربية كافة.

وثمن العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، تطور آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات الاستراتيجية لاسيما الأمنية والاقتصادية، لافتا إلى قدم العلاقات ما بين الشعبين وجهود القيادة الرشيدة في الدولتين وحرصها لتعزيز التعاون من أجل رفاهية الشعبين.