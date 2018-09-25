افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات في الأزمات بدبي

المصدر: دبي - وام

افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، أمس، الدورة السادسة من «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات في الأزمات والطوارئ» وذلك بقاعة أرينا بمدينة جميرا في دبي ويستمر يومين.

وتعرض مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» - المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي والمشغل المضيف للمؤتمر والمعرض - أهم استراتيجياتها لاتصالات الأزمات والطوارئ في قطاع الأمن والسلامة وسبل تمكين العاملين في هذا القطاع من التواصل فيما بينهم بسلاسة وطريقة آمنة من خلال شبكاتها وأجهزتها الرائدة في مجال الاتصالات.

وتستعين السلطات في قطاعات الأمن والسلامة بحلول اتصالات الأزمات والطوارئ المتطورة التي تنتجها شركات «إيرباص» و«نوكيا» و«إشارة».

وقال منصور بوعصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» إن تعاون المؤسسة مع شركائها الرئيسيين يأتي في إطار استراتيجيتها لهذا العام، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على حلول اتصالات الأزمات والطوارئ المتطورة ودورها في قطاع الأمن والسلامة.