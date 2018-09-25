«صحة دبي» تطلق برنامج «دنتورال» لرعاية الفم والأسنان

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، برنامج رعاية الفم والأسنان «دنتورال»، الذي يعد أحد أهم البرامج الصحية الوقائية التي تتبنى الهيئة تنفيذها لحماية المجتمع من الأمراض السارية وغير السارية.

، فيما أعلنت الهيئة أن جميع أفراد المجتمع مستهدفون من البرنامج، وخاصة أطفال المدارس، وذلك في ضوء ما تشير إليه تقارير منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن قرابة 90% من أطفال المدارس في العالم يعانون من مشكلات تسوس الأسنان، وما يصاحبها من مشكلات صحية أخرى مرتبطة بالفم.

ولدى إطلاقه برنامج «دنتورال»، قال معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي إن الوقاية من الأمراض تمثل منظومة متكاملة العناصر لدى هيئة الصحة بدبي، وأن الهيئة تعمل كثيراً وبشكل متواصل على تطوير هذه المنظومة، التي تستهدف الحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده، منوهاً معاليه بأعمال التحديث الجارية في منشآت «صحة دبي».

والتي تشمل برامج التوعية وتقنيات التشخيص وأساليب الوقاية الحديثة والعلاج، ولاسيما على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وفيما يتعلق ببرنامج رعاية الفم والأسنان «دنتورال»، أكد معاليه أن البرنامج يستهدف تقديم نموذج وقائي مميز لمشكلة صحية يعاني منها أطفال المدارس في العالم، ويعاني منها العديد من البالغين، حيث ترتفع معدلات المشكلات الصحية الخاصة بالفم والأسنان، وفق ما تظهره تقارير منظمة الصحة العالمية، التي تربط مستوى صحة الفم بالعديد من الأمراض المزمنة والخطرة.

ويركز برنامج «دنتورال» على المصابين أو المعرضين للإصابة بداء السكري والأمراض المزمنة ذات العلاقة، إضافة إلى كبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال الرضع، والمراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية كافة، وخاصة أصحاب الهمم منهم.

وفي سياق إعلانها عن تفاصيل البرنامج، أوضحت الهيئة أن برنامجها الوقائي يشتمل على أربع مبادرات رئيسة هي: تطوير برامج التوعية، وبرامج فحص الفم والأسنان، وتطوير وإطلاق بروتوكولات طب الأسنان في دبي.

حضر إطلاق البرنامج عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية، والدكتور محمد الرضا رئيس مكتب إدارة المشاريع في الهيئة، والدكتورة حمده المسمار استشاري طب الأسنان ومدير إدارة طب الأسنان.