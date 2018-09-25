وفد من «إقامة دبي» يطلع على تقنيات «سامسونغ» في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

قام وفد من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ترأسه اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة الإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بزيارة المقر الرئيسي لشركة سامسونغ في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك ضمن إطار جهود إقامة دبي لتعزيز التعاون مع الشركات ومراكز البحوث العالمية، والاطلاع على أنجح التجارب وأفضل التقنيات في الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

ضم الوفد العميد حسين إبراهيم مساعد المدير لقطاع الدعم المؤسسي، والرائد خالد أحمد الفلاسي نائب مساعد المدير للخدمات الذكية، وثاني الزفين مدير عام شركة اماراتك. وقد كان في استقبالهم الدكتور هونج الرئيس العالمي والمدير التنفيذي لشركة سامسونغ «إس دي إس».

وأكد اللواء محمد أحمد المري، أن إقامة دبي تعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز دور دبي كوجهه سياحية ومركز المال والأعمال من خلال التسهيلات المقدمة في جميع القطاعات لإسعاد المتعاملين والمسافرين.

وأكد اللواء محمد المري، أن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سامسونغ «إس دي إس» يفتح آفاقاً مستقبلية لإقامة دبي في احتضان المواهب.