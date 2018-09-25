مجلس مديري مراكز الشرطة يستعرض إنجازاته ومبادراته المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس مديري مراكز الشرطة في مبنى القيادة العامة، بحضور أعضائه وعدد من الضباط.

وأكد اللواء المري على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس لتعزيز التواصل بين مراكز الشرطة وتطوير إجراءات العمل والتنسيق مع الشركاء فيما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي، بالإضافة إلى وضع الخطط الأمنية للحد من الجريمة، مما يؤدي ذلك إلى خفض مؤشر البلاغات الجنائية في مناطق الاختصاص، والعمل على خفض الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها.

وتفعيل التواصل مع الشركاء في مناطق الاختصاص. من جانبه استعرض العميد أحمد بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، رئيس المجلس، أهم الأعمال التي قام بها المجلس خلال الفترة الماضية، ومنها إعداد ست دورات تدريبية على مستوى مراكز الشرطة، وهي دورة التنبؤ الأمني، والتفاوض الأمني، والخروقات الأمنية في ظل الهجمات الإرهابية، والتعامل مع المتفجرات، والإسعافات الأولية.

وفي ختام الاجتماع استعرض العميد أحمد بن غليطة المبادرات المستقبلية للمجلس والتي تواكب توجهات الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي التي تتمثل في إسعاد المجتمع، ومدينة آمنة، والابتكار في إدارة الموارد.