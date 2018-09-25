«أشغال الشارقة» تستقطب الشركات في «يوم لأجلك»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت إدارة عقود المباني في دائرة الأشغال العامة بالشارقة «يوم الشريك يوم لأجلك» لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وبلوغ الرؤية المستقبلية بإعمار حضاري مستدام.

ويأتي الملتقى باعتباره منصة تُعرف من خلالها الدائرة شركات المقاولات غير المسجلة عندها بمشاريعها وخدماتها كمقدمة للبدء معها بعلاقات استراتيجية من التعاون والشراكة والتعاقد.

وقالت مديرة إدارة عقود المباني فاطمة حسن، إن دور المقاولين يدعم جهود الدائرة ويعزز قدراتها المختلفة بهدف تمكينها من أداء دورها ورسالتها على النمو المطلوب ما يصنفهم في مرتبة الشريك الفعال، ومن هنا يأتي حرص الدائرة على كسب رضا المتعاملين من خلال الارتقاء بخدماتها وتطوير الأساليب والنظم المعمول بها في إنجاز المعاملات.