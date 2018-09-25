شرطة دبي تحتفي بالمناسبة

المصدر: دبي - البيان

شاركت فرقة شرطة دبي الموسيقية في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ (88)، وذلك في حفل الاستقبال الذي نظمته القنصلية السعودية في مركز دبي التجاري العالمي.

وعزفت الفرقة أحدث المقطوعات الموسيقية من التراثين الإماراتي والسعودي، وقدمت عدداً من المقطوعات، التي نالت إعجاب المشاركين في الفعالية الاحتفالية والحضور في المركز التجاري المالي العالمي.

وتأتي مشاركة الفرقة الموسيقية في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مشاركة إخواننا في المملكة العربية السعودية احتفالاتهم، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.