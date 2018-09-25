لقاء تعاون بين «الشارقة لصيادي الأسماك» وسوق الجبيل

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت إدارة سوق الجبيل بالشارقة، مُؤخراً، لقاء ودياً مع أعضاء جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، سعت من خلاله إلى التعرف على أبرز احتياجات أعضاء الجمعية وتطلعاتهم وطموحاتهم، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، ورفعها نحو مستويات أعلى.

وشهد اللقاء، الذي أقيم في مبنى السوق، بحضور المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل، وعمران علي الشامسي رئيس جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، وعدد من أعضائها، مناقشة كل العقبات، التي تواجه أعضاء الجمعية، كما تم بحث طبيعة العلاقة بين الطرفين، وآليات التعامل بينهما في ما يتعلق بعملية تزويد السوق باحتياجاته اليومية من الأسماك.

وأشاد المهندس حامد الزرعوني، بالدور الذي تقوم به جمعية الصيادين في الشارقة، ومساهمتها في إثراء التنوع الغذائي لسكان الإمارة، وتلبية احتياجات رواد سوق الجبيل اليومية من الأسماك.

وقال: إن سوق الجبيل تحفة معمارية، ووجهة تسويقية وترفيهية وسياحية تحت سقف واحد، حيث استطاع أن يكتسب سمعة طيبة، بفضل جهود الصيادين، الذين يعملون يومياً على تزويدنا بأجود أنواع الأسماك، بشهادة رواد السوق، مشيراً إلى أن المحافظة على هذا المستوى، يتطلب مواصلة العمل على تطوير منظومة متكاملة تقوم على أسس واضحة.

وثمن عمران الشامسي، دعوة إدارة سوق الجبيل إلى عقد اللقاء، لافتاً إلى أن إدارة سوق الجبيل دأبت على تقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات التي يحتاجها أعضاء الجمعية في عمليات توريد الأسماك إلى السوق.